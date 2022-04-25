Челябинск, , 20:01 — REGNUM В Челябинской области на железной дороге бурильно-шлифовальная машина и вагон с парой частично сошли с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром. Одна единица техники сошла двумя колёсными парами, а вторая — одной. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Свои проверочные мероприятия проводит и прокурор, сообщает Уральская транспортная прокуратура.