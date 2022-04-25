Женева, Швейцария, 25 апреля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 348 582 новых случая заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с ноября 2021 года. Соответствующие данные приводит 25 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались ещё по меньшей мере 1227 пациентов с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 507 501 771 носитель вируса, подтверждено 6 220 390 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Германия, Южная Корея, Франция, Италия, США, Австралия, Япония, Таиланд, Вьетнам и Великобритания.