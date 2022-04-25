На восстановление объектов ЛДНР могут отправиться молодежные стройотряды
Казань, 25 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» предлагает привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Такая работа должна засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика.
«Единая Россия» уже готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») по итогам Республиканского молодежного образовательного форума «Работа молодым», который прошел в Казани 25 апреля.
Он добавил, что такие стройотряды будут задействованы не только на объектах в регионах России. Из добровольцев будут сформированы отряды для восстановления социальной инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных республик, и освобожденных территорий Украины.