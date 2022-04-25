Казань, 25 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» предлагает привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Такая работа должна засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

«Единая Россия» уже готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») по итогам Республиканского молодежного образовательного форума «Работа молодым», который прошел в Казани 25 апреля.

«Сегодня в ряде регионов страны создается дефицит рабочей силы из-за отъезда иностранных работников. Чтобы это не повлияло на сроки реализации важных строительных проектов, у «Единой России» есть предложение создавать на базе студенческих и молодежных организации специальные стройотряды. Они будут привлекаться к возведению инфраструктурных объектов в рамках народной программы партии, в первую очередь, строительству социальных учреждений. В прошлом году студотряды помогали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс в Камчатском крае. А сейчас наши ребята привлечены к проектам по ремонту школ в регионах», — сказал Михаил Киселев.

Он добавил, что такие стройотряды будут задействованы не только на объектах в регионах России. Из добровольцев будут сформированы отряды для восстановления социальной инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных республик, и освобожденных территорий Украины.

«Мы считаем, что такая работа должна засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика в вузах для студентов по ряду специальностей. Мы уже готовим соответствующие поправки в законодательство», — подчеркнул Михаил Киселев.