Анкара, , 19:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые назначены на 26 апреля.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом турецкий президент сообщил 25 апреля в видеообращении к нации.

По его словам, 24 апреля Эрдоган провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а теперь он постарается организовать встречу президентов Украины и России.

«Завтра планируем переговоры с господином Путиным. Наша цель — скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров», — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее Кремль неоднократно заявлял, что не нуждается в посредниках для решения украинской проблемы.

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