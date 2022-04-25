Анкара, 25 апреля 2022, 19:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые назначены на 26 апреля.
Об этом турецкий президент сообщил 25 апреля в видеообращении к нации.
По его словам, 24 апреля Эрдоган провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а теперь он постарается организовать встречу президентов Украины и России.
«Завтра планируем переговоры с господином Путиным. Наша цель — скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров», — сказал Эрдоган.
Напомним, ранее Кремль неоднократно заявлял, что не нуждается в посредниках для решения украинской проблемы.
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