Москва, , 20:41 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) сделал анонс новой композиции. Соотвествующий пост появился в Telegram-канале артиста 25 апреля.

Моргенштерн Скриншот YouTube

По словам рэпера, предстоящая работа станет «экспериментом» для его творчества. Выход песни намечен на 26 апреля 2022 года.

Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о расставании Моргенштерна со своей супругой. В честь этого события исполнитель опубликовал сингл «Селяви».

Читайте ранее в этом сюжете: Макс Барских споёт в США после вступления в ряды ВСУ