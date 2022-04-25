Москва, 25 апреля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) сделал анонс новой композиции. Соотвествующий пост появился в Telegram-канале артиста 25 апреля.

Скриншот YouTube Моргенштерн

По словам рэпера, предстоящая работа станет «экспериментом» для его творчества. Выход песни намечен на 26 апреля 2022 года.

Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о расставании Моргенштерна со своей супругой. В честь этого события исполнитель опубликовал сингл «Селяви».