Москва, , 19:47 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики разработал предложения по модернизации образования в ИТ-сфере. Они помогут компенсировать нехватку специалистов в отрасли и добиться импортонезависимости России

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

Вопросам совершенствования системы подготовки ИТ-специалистов, развитию кадрового потенциала российских организаций и расширению мер поддержки для ИТ-специалистов и цифровых компаний было посвящено заседание Совета по развитию цифровой экономики на тему «Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики», которое прошло под председательством первого вице-спикера СФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Открывая заседание, он отметил, что сейчас отрасли необходимо порядка миллиона специалистов. В связи с чем перед вузами стоит задача увеличить приём по ИТ-специальностям. При этом на государственном уровне нужны неординарные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области «цифры».

«Есть ряд сфер, которым сложно конкурировать по зарплатам, чтобы удержать сотрудников. Это в первую очередь сфера оборонно-промышленного комплекса, IT-сектора региональных и местных органов власти, бюджетных учреждений», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, есть успешные примеры государственной поддержки специалистов в области здравоохранения и образования в отдельных регионах — это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Аналогичные меры поддержки могут применяться и в случае с ИТ-специалистами, считает первый вице-спикер Совфеда.

Также он предложил субсидировать ставку по кредитам на получение дополнительного профобразования и дать возможность бесплатно получать второе высшее по ИТ-специальностям.

«В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусства. Отбор для таких абитуриентов проводится отдельно, со своими вступительными испытаниями. Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении ИТ-специальностей. И определить вузы, контрольные цифры приема, порядок прохождения конкурсных испытаний», — заявил Андрей Турчак.

Помимо этого, будут введены дополнительные льготы при покупке российского ПО и электроники. Речь идет о введении коэффициента 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу компаний и снизит налог на прибыль. Регионам дадут право вести новый инвестиционный налоговый вычет на расходы по внедрению российской инновационной продукции и обучению сотрудников работе с такой продукцией, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, отметив, что изменения уже находятся на рассмотрении в Госдуме.

Субсидии получат и российские разработчики ПО в сфере образования — это позволит поставлять продукцию учебным заведениям бесплатно или за минимальную плату, а также заместить зарубежное ПО от иностранных цифровых компаний, которые уходят с российского рынка.

«Важный вопрос — это подготовка к ЕГЭ и другим всероссийским школьным проверочным работам. Российское программное обеспечение почти не используется здесь. Форматы бланков под него не адаптированы. В текущих условиях это создает риски для срыва экзаменов и «утечек» правильных ответов. При этом наши разработчики готовы предоставлять свои продукты образовательным учреждениям на бесплатной основе или за минимальную плату. Но им нужна государственная поддержка», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также считает, что необходимо расширить список получателей ИТ-льгот в целом — в их число должны войти не только программисты и разработчики, но и преподаватели, специалисты инфобизнеса, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию. Помимо этого, Андрей Турчак предложил повысить предел годового дохода для самозанятых в ИТ-отрасли.

«У многих из них годовой доход выше «верхней планки» установленной в 2,4 млн рублей. Они хотят вести свою деятельность официально, но не готовы платить высокие налоги, поэтому вынуждены уходить в «тень». Предлагаем Правительству повысить предел годового дохода самозанятого в сфере IT», — пояснил Андрей Турчак.

Представители отрасли поддержали озвученные предложения по модернизации и расширению системы подготовки ИТ-специалистов. Как отметила председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, нужно направить меры поддержки на те отрасли, которые критически важны для России.

«На основании этого выявить потребности тех продуктов, которые нужны, и уже из этого вывести потребность в тех специалистах, которые необходимы для создания этих систем. И уже к ним применять адресные меры поддержки, а если таковых нет, то из «чистых» разработчиков создать команды или как-то их мотивировать и поддерживать. Чтобы вузы выпускали не просто «айтишников», а нужных специалистов. Мы сможем решить программу импортонезависимости, совершить прорыв в информационных технологиях. И начать экспорт решений», — подчеркнула Наталья Касперская.

Она отдельно отметила, что массового оттока представителей отрасли, несмотря на многочисленные сообщения в социальных сетях и СМИ, не было.

«Более чем в 60% опрошенных нами компаний уехало 1-3 «айтишника». Только две компании заявили, что у них уехало более 25 разработчиков. Это 0,1% от всех участников ассоциации. Мы также поинтересовались, повлияет ли на ИТ-компании отъезд сотрудников и сохранение за ними рабочего места. 88% компаний сочло, что не повлияет», — рассказала она.

Глава думского комитет по информационной политике, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, в свою очередь, предложил ввести льготы для предприятий IT отрасли, которые берут на работу студентов. Также парламентарий предложил включить в школьные программы уроки цифровой грамотности.

«Речь идет о том, чтобы наши дети были компетентны, и основным набором знаний — что происходит в цифре — владели», — пояснил он.

Все предложения участников Совета по цифровизации поддержал зампред Правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что меры поддержки специалистов ИТ-отрасли беспрецедентны.

«Чтобы обеспечить равномерное цифровое развитие, мы планируем предоставлять финансовую поддержку компаниям, которые привлекают IT специалистов в регионы, где наблюдается дефицит таких сотрудников. Мы ведем мониторинг использования этих мер и видим реальный результат. Например, с начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов ИT компаний на 30%», — сообщил он.

Также Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году более 80 тысяч студентов получат возможность пройти обучение на цифровых кафедрах. А всего до 2024 года на цифровые кафедры планируется принять 385 тысяч студентов.

«Президент, когда подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИT отрасли, дал нам возможность и инструменты в кратчайшие сроки поддержать индустрию и ИT компании, которые прошли госаккредитацию, освобождаются от проверок, получают льготные кредиты, ипотеку, есть отсрочка от армии. Важно, чтобы все инструменты поддержки, которые мы на рынок вынесли, эффективно работали. Нужно интерес к «цифре» поднимать масштабностью задач, связью с реальным сектором. У нас гигантское количество масштабных задач в госотрасли и импортозамещение по 21 классу промышленного ПО — это соразмерно с атомным проектом. Мы сможем создавать продукты мирового уровня», — отметил он.

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