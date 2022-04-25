София, , 19:46 — REGNUM За минувшие сутки в Болгарии зафиксировано 237 случаев заражения SARS-CoV-2, что на 35% меньше показателей предыдущих дней. Об этом 25 апреля сообщает софийский информационный портал «Актуално».

Лабораторные исследования на коронавирус Mos.ru

По словам экспертов, причиной снижения заболеваемости является активизация деятельности медицинских бригад по проведению вакцинации населения. Ранее власти ряда регионов Болгарии выделили дополнительные средства на обеспечение работы соответствующих мобильных прививочных пунктов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в течение последних 24 часов скончались пять человек.

По состоянию на 25 апреля, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,15 млн. Из них скончались 36 854 пациентов.