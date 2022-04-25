25 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

«Западозамещение» стройматериалов и комплектующих в России в условиях санкций. Что для одних — дефицит, а для других – достаток?

Галина Смирнова, , 20:17 — REGNUM Московские стройки смогут быстрее получать новые строительные материалы, конструкции и технологии благодаря упрощению механизма признания их качества, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко официальному порталу Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы stroi. mos. ru.

Юрий Любавин. На стройке

Напомним, 19 апреля, как сообщалось на сайте правительства РФ, Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее обеспечить ускоренный вывод строительных материалов, изделий и конструкций на рынок за счёт упрощения процедуры подтверждения пригодности их использования. Это решение – лишь часть комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Так, срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращён с 90 до 10 рабочих дней, что стало возможным благодаря отказу от разделения процедуры на «министерскую» и «подведомственную» части и созданию механизма подтверждения пригодности по системе «одного окна» — под ключ.

В свою очередь для подтверждения характеристик стройматериалов, ввозимых в Россию из-за границы, российскими органами стройнадзора будут учитываться результаты испытаний, проведённых в зарубежных лабораториях. Постановлением также предусматривается автоматическое продление сроков действия уже выданных технических свидетельств о пригодности материалов, конструкций и технологий на два года.

По словам Войстратенко, в условиях внешних ограничений спрос на стройматериалы смещается в сторону отечественных производителей, а также изготовителей строительных материалов из стран Таможенного союза, что будет способствовать выходу новых игроков на внутренний российский рынок.

«Теперь они смогут получить технические свидетельства на свою продукцию быстрее, при этом срок действия документа продлевается с одного года до двух лет», − сказал председатель Мосгосстройнадзора, также подчеркнув, что благодаря новшествам в ближайшее время может ускориться импортозамещение по материалам для фасадных систем, утеплителям, отделочным материалам и другим позициям.

Игорь Войстратенко Официальный портал Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Что касается решения, позволяющего при выдаче технического свидетельства учитывать результаты испытаний стройматериалов, проведенных в зарубежных лабораториях, то Войстратенко отметил, что «эти испытания должны быть проведены с соблюдением нормативных требований российского законодательства, а результаты – переведены на русский язык».

Срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов в 90 дней, по словам вице-президента общественной организации «Опора России», руководителя направления «Строительство и ЖКХ» Евгения Шлеменкова, — это «переизбыточный срок». Давно надо было его сократить, заявил он в беседе с «Радио 1».

Решение снизить этот срок, как отметил Шлеменков, позитивно скажется на строительной отрасли: позволит не только быстрее поставлять стройматериалы, но и вводить новые технологии в производство. Между тем, по его мнению, на стоимости строительных материалов сокращение сроков выдачи технического свидетельства скажется незначительно. Спикер порекомендовал покупать те строительные материалы, которые сейчас «остро необходимы», и, если у граждан есть потребность произвести ремонт на дачных и садовых участках или что-то построить, то откладывать эти процессы не стоит.

«Жить нужно здесь и сейчас», — добавил собеседник «Радио 1», также напомнив о том, что если ремонт планируется позже, то стоит иметь в виду сезонные колебания цен, поэтому что-то лучше приобрести сейчас из-за более выгодной стоимости, а что-то – позже.

Посоветовали россиянам делать ремонт побыстрее и эксперты круглого стола, организованного в редакции «Московского Комсомольца», в ходе которого обсуждались перспективы рынка стройматериалов. Как отметили эксперты, тем, кто собирался в этом году делать ремонт или строить дом, лучше реализацию планов не затягивать: европейские стройматериалы исчезают, и, по их мнению, ждать китайских аналогов нет смысла – лучше успеть купить всё нужное сейчас, пока на складах есть остатки европейских товаров.

Юрий Степанов. Строители. 1963

Иначе, как говорят они, придётся выбирать не то, что нравится, а то, что есть в наличии. Генеральный директор компании «Суханово Эстейт» Андрей Хворов заметил, что проблемы на рынке начались не сегодня, а еще в период пандемии. Сегодня же они, по его словам, только обострились.

«В прошлом году мы уже заметили резкий рывок стоимости материалов: металл и древесина подорожали в 2–3 раза, и у нас появилась присказка «золотое дерево». Это основные материалы, без них никак не обойтись в капитальном строительстве. Поэтому у многих людей просто пропало желание строить дома, они столкнулись с дефицитом и опустили руки, — объяснил Хворов, — Однако тем, кто уже купил землю, нужно принимать решение: какая бы цена ни была, строиться нужно. Разумный выход – пересмотреть технологию строительства. Самые дорогие части – фундамент и кровля, и надо их оптимизировать. Например, возможно такое решение: если вы хотели сделать дом площадью 150 кв. м, можно сделать 75 «квадратов», но в два этажа, чтобы площадь фундамента и кровли была меньше».

Эксперты также обратили внимание на динамику цен, например уже сейчас на 300% подорожала фанера. Кроме того, по их словам, нужно понимать масштабы импорта: пока что строительная отрасль только подсчитывает убытки и пытается понять, как организовать работу дальше. Отечественное дерево и производство в России, замечают они, есть, но ведь есть и сопутствующие материалы – инструменты по дереву, обрабатывающее оборудование. К тому же требуется время для того, чтобы наладить альтернативную логистику.

Между тем, если вести речь о строительстве многоквартирных домов, то, как пишет портал «Недвижимость и строительство Петербурга» (NSP), застройщики не разделяют опасений по поводу проблем со стройматериалами и комплектующими. По словам генерального директора «Главстрой Санкт-Петербург» Александра Лелина, проекты компании заранее обеспечиваются основными компонентами, нехватка которых может ощущаться в сезонный период. Кроме того, по его словам, в проекты была изначально заложена минимальная импортозависимость. Там, где сейчас возникают трудности с зарубежными комплектующими, как отметил Лелин, подыскиваются российские аналоги. К примеру, речь идет о такой продукции, как лифты Otis.

«Полагаю, строительная отрасль будет стремиться к импортозамещению. Если не выйдет, к сожалению, придется «упрощать» проекты. Это не приведет к потере качества строительства, так как основные конструктивные материалы производят в России. Но может сказаться на некоторых опциях комфортности, например, на такой системе, как «умный дом», — заявил изданию Лелин.

Пименов Юрий. Район завтрашнего дня. 1957

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов в свою очередь сказал, что дефицит выражается в существенном сокращении ассортимента у поставщиков – от отделочных материалов до мебели и бытовой техники. При этом перспективы импортозамещения, по его мнению, пока неочевидны: с одной стороны, производственные и сборочные мощности есть, с другой – предприятия использовали иностранные комплектующие и технологичное сырье (например, продукты химической отрасли), которые теперь недоступны.

«Мы, например, столкнулись с тем, что сократилась цветовая гамма у фасадного керамогранита. Взяли паузу некоторые производители лифтов. Но наши объекты, которые готовятся к вводу эксплуатацию в этом году, европейские поставщики успели оснастить», — заявил Софронов, также отметив, что пока замещение европейского импорта китайской продукцией выглядит более реалистично, нежели отечественной.

Возможно, по словам эксперта, правильнее говорить о «западозамещении», но к его активной фазе, отмечает он, еще никто не перешел. Поэтому справиться с дефицитом в этом году в полной мере, заключил Софронов, не удастся. Сложности будут, как сказал генеральный директор компании «Петрополь» Марк Лернер, у проектов в дорогих сегментах, где гораздо выше доля импортных материалов.

С этим мнением согласилась и совладелец, генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова. По её словам, в элитном и премиальном сегменте доля импорта очень высока, аналогов этих позиций на отечественном рынке нет. Это касается инженерных решений, лифтов и оконных конструкций, а также различных отделочных материалов, к примеру, определенных пород мрамора и дерева. При этом Кравцова отметила, что квартиры, относящиеся к высокому ценовому сегменту, как правило, передают покупателям без отделки, но места общего пользования выполняются по уникальному дизайн-проекту, который предполагает мебель, сантехнику и свет от модных международных студий.

Также элитные объекты, по ее словам, подразумевают самые высокие показатели по шумоизоляции и энергоэффективности, системам очистки воздуха и воды, где невозможны компромиссы. Наши производители научились делать аналоги не хуже, замечает председатель совета директоров ХК «Сити 78» Руслан Гайсин, говоря о том, что там, где это возможно, компания уже перешла на отечественные аналоги импортной продукции, например, в системах водоподготовки и водоснабжения. Это, по его словам, небольшая часть стройки, но довольно затратная. С другой стороны, подчеркнул Гайсин, есть позиции, на замещение которых уйдет не один год, например, речь может идти о лифтах для объектов класса «комфорт плюс» и выше.