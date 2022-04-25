Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Визит госсекретаря Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина на Украину оценивается положительно, заявил 25 апреля журналистам президент США Джо Байден.

Байден в беседе с журналистами сообщил, что поездка «прошла хорошо», но он ещё не обсудил её итоги с Блинкеном и Остином.

«Я сделаю это прямо сейчас. Я говорил с ними до этого и когда они были в пути», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Блинкена и Остина на Украину состоялся в воскресенье. Большая его часть носила закрытый характер.

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