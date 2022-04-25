Берлин, , 19:25 — REGNUM Бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель по военным вопросам Эрих Вад в эфире ток-шоу на канале ZDF осудил опасную военную риторику партии «Зелёных» в вопросе Украины: «Меня беспокоит, когда немецкие политики от зелёных называют военное решение ультимативной целью. Это же безумие».

Он подчеркнул, что Россия – не Сербия, не Афганистан и не Ливия. Россия – ядерная держава, поэтому конфликт на Украине может перерасти в полномасштабную ядерную войну.