Вашингтон, 25 апреля 2022, 19:17 — REGNUM Политики, журналисты и общественные деятели США резко критикуют политику своего президента.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов, ИА REGNUM

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пограничная политика Джо Байдена — «самая катастрофическая вещь», которую кто-либо когда-либо видел, а ситуация на южной границе является «полной катастрофой».

«Более шести миллионов человек в год будут пересекать границу и около половины из них будут проживать в Техасе, штат никак не может ассимилировать этих людей и Соединенные Штаты никак не могут ассимилировать такое количество людей, поэтому то, что делает Байден, гораздо более чем безрассудно», — подчеркнул Грег Эбботт.

Напомним, на прошедшей неделе несколько членов Демократической партии США выступили против планов президента Джо Байдена отметить в следующем месяце приказ «Раздел 42», предупреждая о массовом потоке мигрантов, проникающих в Штаты через южную границу.

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В случае отмены данной меры министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Сети США: «Байден — это ходячая развалина и угроза для страны»

Ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс заявила, что каждый раз, когда у США есть интересы в каком-то регионе, там начинается война. Но она не имеет отношения к интересам Америки — правительство утверждает, что Штаты защищают страдающие народы.

Кэндэс Оуэнс считает, что «американцам надо проснуться: им говорят, что Россия плохая, Владимир Зеленский — герой, Владимир Путин — злодей. Но когда начинаешь копать глубже и раскрывать нюансы, то люди оказываются верить, что государство их обманывает и что они, возможно, посылают на смерть своих сыновей за чьи-то глупые интересы».

Ведущий Fox News Стив Хилтон назвал абсурдной и оскорбительной идею второго срока Джо Байдена.

«Он слабый коррумпированный политик-машина, который ничего не стоит, и его во всем толкают те, кто владеет властью в его партии… Мы также не должны позволить Байдену еще больше дестабилизировать Ближний Восток. Он оттолкнул традиционных союзников и сделал весь регион более опасным… Работающие американцы уже пострадали от инфляции, когда реальная заработная плата рухнула. Упрямый отказ Байдена признать, что это вызвано его собственной политикой, означает, что он не может решить эту проблему. Он разрушает экономику и сделает только хуже», — подчеркнул Стив Хилтон.