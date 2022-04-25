Вашингтон, 25 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Политики, журналисты и общественные деятели США резко критикуют политику своего президента.

Иван Шилов, ИА REGNUM Джо Байден

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пограничная политика Джо Байдена — «самая катастрофическая вещь», которую кто-либо когда-либо видел, а ситуация на южной границе является «полной катастрофой».

«Более шести миллионов человек в год будут пересекать границу и около половины из них будут проживать в Техасе, штат никак не может ассимилировать этих людей и Соединенные Штаты никак не могут ассимилировать такое количество людей, поэтому то, что делает Байден, гораздо более чем безрассудно», — подчеркнул Грег Эбботт.

Напомним, на прошедшей неделе несколько членов Демократической партии США выступили против планов президента Джо Байдена отметить в следующем месяце приказ «Раздел 42», предупреждая о массовом потоке мигрантов, проникающих в Штаты через южную границу.

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В случае отмены данной меры министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

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Ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс заявила, что каждый раз, когда у США есть интересы в каком-то регионе, там начинается война. Но она не имеет отношения к интересам Америки — правительство утверждает, что Штаты защищают страдающие народы.

Кэндэс Оуэнс считает, что «американцам надо проснуться: им говорят, что Россия плохая, Владимир Зеленский — герой, Владимир Путин — злодей. Но когда начинаешь копать глубже и раскрывать нюансы, то люди оказываются верить, что государство их обманывает и что они, возможно, посылают на смерть своих сыновей за чьи-то глупые интересы».

Ведущий Fox News Стив Хилтон назвал абсурдной и оскорбительной идею второго срока Джо Байдена.