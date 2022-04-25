Бишкек, , 19:16 — REGNUM За первые три месяца 2022 года Нижегородскую область посетили свыше 2 000 «медицинских туристов» — граждан, специально приехавших в регион для того, чтобы воспользоваться услугами местных медучреждений. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Клиника

В ведомстве отмечают, что пациенты из других регионов России отдают предпочтение нижегородским больницам, поскольку «в регионе не было бездумной оптимизации», а местные хирурги, нейрохирурги, травматологи и урологи — одни из сильнейших в стране.

При этом в последнее время «медицинские туристы» приезжают в Нижегородскую область не только для лечения сердечных, лёгочных, желудочно-кишечных, онкологических и неврологических заболеваний, но также чтобы воспользоваться услугами стоматологов или пройти курс медицинской реабилитации.