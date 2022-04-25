София, 25 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Официальная София объявила об отзыве из продажи в ряде стран ЕС крупной партии спальных мешков болгарского производства. Об этом 25 апреля сообщает БНР.

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Речь идет о пяти видах указанной продукции известных софийских торговых марок. По некоторым данным, из-за недостатков в дизайне «застежки-молнии» это наименование представляет потенциальную опасность для пользователя и, в первую очередь, для детей.

Ранее соответствующие структуры Европейской комиссии не рекомендовали потребителю приобретать такие спальные мешки. Общая сумма подлежащего к изъятию товара не разглашается.