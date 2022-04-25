Нижний Новгород, 25 апреля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода озвучили свои пожелания по уровню зарплат — по их мнению, минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 33 200 рублей в месяц. Таковы результаты опроса 1 000 проживающих в столице Приволжья граждан, проведенного аналитиками сервиса «SuperJob».

Pixabay.com Зарплата

Самые высокие запросы к уровню МРОТ традиционно остаются у жителей Москвы — они считают, что этот показатель должен составлять хотя бы 43 200 рублей.

На втором месте располагаются жители Владивостока, мечтающие иметь зарплаты не менее 40 700 рублей в месяц. А замыкают тройку лидеров жители Санкт-Петербурга, которые хотят, чтобы их труд вознаграждался суммой не ниже 39 400 рублей.

Также в пятерку мегаполисов с наиболее высокими ожиданиями по минимальному размеру оплаты труда вошли Хабаровск и Красноярск, чьи жители пожелали ежемесячно получать 39 200 и 39 100 рублей, соответственно.

Самые скромные запросы относительно желаемого МРОТ оказались у жителей Пензы — 32 900 рублей в месяц, ранее упомянутого Нижнего Новгорода — 33 200 рублей, Волгограда — 33 400 рублей, Казани — 33 500 рублей и Тольятти — 33 600 рублей.

Напомним, что на данный момент установленный правительством России минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей.

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