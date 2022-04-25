Бишкек, , 18:59 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал прозвучавшие со стороны властей США угрозы ввести санкции против стран, которые будут заявлять о своей нейтральной позиции касательно спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, передаёт госагентство «Кабар».

«Мы маленькое государство. У нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону?», — подчеркнул он.

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Жапаров выразил мнение, что «обе стороны имели равные возможности предотвратить войну».

«Украинцы, белорусы, русские, также, как киргизы, казахи и узбеки имеют один язык, традиции и являются братскими народами. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе как единая семья 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой», — сказал он.

Также киргизский президент отметил, что если бы не только Россия, но также Германия и Франция, подписавшие Минские соглашения, настаивали бы на их выполнении, то происходящие сейчас на Украине события не случились бы.

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