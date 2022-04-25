Нижний Новгород, 25 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта вновь продлило действие временных ограничений на полёты из Нижнего Новгорода в одиннадцать городов на юге России — на сей раз до 1 мая 2022 года.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

Речь идет о воздушных гаванях в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Для доставки пассажиров в эти населённые пункты авиакомпаниям рекомендовали организовывать полеты через аэропорты Москвы, Волгограда, Минвод, Сочи и Ставрополя.

Напомним, что с 24 февраля Росавиация закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на юге России из-за проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения действовали до 25 апреля 2022 года.