Москва, 25 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. К концу 2022 года в РФ будет снижаться спрос на первичное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России в апреле 2022 года первичная жилая недвижимость выросла в цене на 3%, по сравнению с мартом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«По данным ЦБ, продолжается рост количества выдаваемых ипотечных кредитов. Это способствует росту спроса на первичном рынке, но также строители вынуждены повышать стоимость из-за инфляции строительных материалов, — сказал Сафонов. — Кроме того, при неопределенности в сфере инвестиций многие рассматривают вложение в покупку недвижимости как один из способов сохранения накоплений. Спрос, скорее всего, к концу года будет снижаться по причине исчерпания свободных средств, инфляции и сокращения реальных доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ставку по льготной ипотеке в России снизят до 9%.