Москва, , 19:05 — REGNUM В России ближайшие десять лет объявляются посвящёнными развитию науки и технологий. Соответствующий указ 25 апреля подписал президент страны Владимир Путин.

Путин в рабочем кабинете Kremlin.ru

«Объявить 2022–2031 гг. в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в указе.

В документе сказано, что десятилетие науки и технологий объявляется в стране «в целях усиления их роли в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в России года науки и технологий».

Главными задачами этого нововведения названы «привлечение талантливой молодёжи в сферу исследования и разработок», «содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны».

Ещё одна цель – это «повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки» для граждан страны.

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