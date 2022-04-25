Москва, 25 апреля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается, переговорные команды взаимодействуют как лично, так и по видеосвязи. Об этом сообщила 25 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Переговорные команды и с той, и другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно, встречались лично и по видеоконференцсвязи. Процесс не закончился», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом Мария Захарова отметила, что на текущий момент у неё нет данных о каких-либо других переговорных форматах.