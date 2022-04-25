Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки земельного участка возле морского порта Бронка. Об этом 25 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ММПК «Бронка» Port-bronka.ru

Беглов подчеркнул, что это было необходимо для строительства железнодорожных путей к новому перспективному логистическому комплексу. Стоит учитывать и то, что Бронка ранее заинтересовала белорусских партнёров как новый маршрут для экспорта удобрений.

В целом для развития железнодорожного в сообщения город предоставит в аренду ООО «РЖД» пять участков. Часть из них находится в районе Пулковского шоссе. Они необходимы для реконструкции путепровода.

«Развитие железнодорожного сообщения – один из приоритетов транспортного развития Петербурга. Мы активно сотрудничаем с РЖД по нескольким важным проектам, в том числе по повышению транспортной доступности морских портов», — заявил губернатор.

Отметим, что проектное решение по путепроводу позволит расширить дорогу для движения автомобилей, а также создать необходимые условия для комфортного движения любого транспорта, в том числе и общественного.

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