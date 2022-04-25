Неаполь, Италия, , 18:49 — REGNUM 63-летний итальянский главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может быть отправлен в отставку после завершения сезона. Об этом 25 апреля сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Лучано Спаллетти Валерий Дудуш

По информации источника, владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен результатами команды и общим вектором развития клуба. Среди кандидатов на замену Спаллетти числятся Винченцо Итальяно, Джан Пьеро Гасперини и Роберто Де Дзерби.

После 34-х сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22, «Наполи» одержав двадцать побед, потерпев семь поражений и набрав 67 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.