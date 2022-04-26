Калуга, 26 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Калуге двое мужчин, представившись курьерами, угрожая ножом, ворвались в квартиру местной жительницы, у которой потребовали отдать им имеющиеся в доме деньги. Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Денег в квартире оказалось более шести миллионов рублей. Забрав их, злоумышленники скрылись, но вскоре были задержаны правоохранителями. Задержанные — ранее судимые граждане. Одному из них — 30 лет, другому — 42 года. В обворованную квартиру подозреваемые в разбое, попали по наводке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. О судьбе похищенных миллионов не сообщается. Ведётся следствие.