Севилья, Испания, 25 апреля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси», как сообщает журналист Экрем Конур, по-прежнему сохраняет интерес к 23-летнему центральному защитнику «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюлю Кунде.

Adrien33000 Жюль Кунде

По информации источника, «пенсионерам» придется заплатить 70 миллионов евро, если «Челси» попытается подписать Кунде в ближайшее летнее трансферное окно.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и две красные карточки.