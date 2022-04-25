Тирасполь, 25 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Министерство госбезопасности Приднестровья подверглось 25 апреля нападению, передаёт телеканал ТСВ

Дмитрий Синица ИА REGNUM Приднестровье. Тирасполь

Здание обстреляли, по предварительной информации, из гранатомёта. Отмечается, что на территории учреждения прогремело не менее трёх взрывов.

В здании выбило окна. Имеются очаги задымления, на месте работают газовая и пожарная службы.