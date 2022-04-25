Брянск, 25 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлевается с 25 апреля в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Решением председателя антитеррористической комиссии области, губернатора Александра Богомаза, жёлтый уровень опасности устанавливается ещё на 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень в Брянской области был введён 11 апреля.