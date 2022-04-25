Тамбов, 25 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Тамбовская область получит дополнительные средства на строительство и ремонт дорог. Речь идет о сумме в 1,5 млрд рублей. Это следует из решения федерального правительства, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

tambov. gov. ru Максим Егоров

25 апреля правительство России распределило между регионами дополнительные 120 млрд рублей на дорожное строительство. Данные средства пойдут на приведение дорожной сети до нормативного уровня. Тамбовской области дополнительнг выделяется из федеральнгй казны более 1,5 млрд рублей.

Кроме того, более 112 млн рублей направляется на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов – Пенза. Новый путепровод на Рассказовском шоссе позволит решить многолетнюю проблему пробок на железнодорожном переезде.

К 2030 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 60 процентов, а федеральных – 85 процентов.

«Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 млрд рублей. Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, 86 млрд рублей, направляемые в 63 региона, предусмотрена на приведение в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог. 34 млрд рублей выделяется на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца и маршрута Европа – Западный Китай. Планируются также работы по ремонту и расширению дорог, строительство новой дорожной инфраструктуры, включая мосты и развязки.

Марат Хуснуллин добавил, что в целом дополнительную финансовую поддержку получат почти 70 регионов.

Напомним, в 2022 году в Тамбовской области в рамках различных программ и проектов запланирован ремонт 160 км дорог. По словам руководмтеля Тамбовской области Максима Егорова, упор будет сделан на дороги местного значения.

«Ремонт и строительство дорог – наш безусловный приоритет. Мы постоянно ведём работу по привлечению дополнительных средств в сферу дорожного строительства, и очередная федеральная субсидия, вне всяких сомнений, расширит наши возможности для приведения дорог Тамбовской области в нормативное состояние», — отметил Максим Егоров.