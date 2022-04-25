Реджо-нель-Эмилия, Италия, 25 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 34-го тура регулярного сезона итальянской Серии А примет туринский «Ювентус». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

На матч назначена бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистенты главного судьи – Стефано Либерти и Эмануэле Пренна.

В последний раз «Ювентус» и «Сассуоло» играли между собой 10 февраля 2022 года в матче четвертьфинала Кубка Италии. Тот матч завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 2:1.

На данный момент «Ювентус» с восемнадцатью победами и 63-мя забитыми мячами занимает четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло», набрав 46 очков, располагается на десятом месте.