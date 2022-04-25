Москва, 25 апреля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Инфляция в РФ начинает успокаиваться, а рубль сильно укрепился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что Банк России на предстоящем заседании снизит ключевую ставку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку минимум на два процента. Рубль довольно сильно укрепился, вернувшись к январским уровням. Инфляция начинает успокаиваться. Зачем держать ставку на таком высоком уровне? — риторически поинтересовался экономист. – Каждый процент ключевой ставки больно бьет по производителю. Деньги становятся дороже, и из-за этого бизнес их привлекает менее охотно. Ставку можно и нужно снижать сейчас ещё сильнее – до 10%. Не думаю, что от этого сильно повысится инфляция. Сейчас она в большей степени связана с издержками и невысоким объемом совокупного предложения. Всплеск спроса преодолён».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев заявил, что в настоящее время нет необходимости повышать ключевую ставку Банка России.