Краснодар, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в последнем матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Сергей Петров, Сергей Волков, Олег Исаенко, Вячеслав Якимов, Юрий Газинский, Вячеслав Литвинов, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто, Иван Сергеев.

На данный момент «сине-бело-голубые» с шестнадцатью победами, двумя поражениями и 55-ю набранными очками занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», набрав 39 очков, располагается на шестой позиции.