Москва, , 18:09 — REGNUM «Росатом» совместно с «Норникелем» намерен осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.

Литий Dnn87

Ранее стало известно об отказе от поставок литиевого сырья в Россию со стороны крупнейших поставщиков из Аргентины и Чили. Хотя запасы лития в России оцениваются в пять миллионов тонн, в нашей стране сейчас не ведется их добыча. По словам заместителя директора департамента металлургии и материалов министерства Владислава Демидова, в условиях, когда отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии. Демидов назвал риск нехватки лития «уже гигантской проблемой».

Как сегодня заявил Кирилл Комаров на заседании комитета Совета Федерации РФ по экономической политике, в качестве самого перспективного российского месторождения лития рассматривается Колмозерское. «Рассчитываем, — подчеркнул он, — что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и хотим начать им заниматься».

«Продукция «Норникеля» давно играют важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Литий является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления энергии. Также, напоминает издание «За рулем», он используется в термоэлектрических преобразователях, фармакологии, легировании алюминия, в ядерной энергетике и оборонной промышленности. В 2021 году индекс глобальных цен на литий вырос почти на 490%. Сегодня совокупные мировые запасы лития составляют примерно пятьдесят миллионов тонн, из которых десять — в Аргентине, девять — в Боливии, восемь с половиной — в Чили, семь — в Китае, шесть с небольшим — в США, пять — в Австралии.