Рим, 25 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Римский «Лацио» получил от «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» предложения по трансферу 27-летнего опорного полузащитника сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

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Как сообщает издание Il Messaggero, клубы предложили «орлятам» 65 миллионов евро за трансфер сербского полузащитника. При этом трансферная стоимость Милинковича-Савича, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич принял участие в 33-х турах чемпионата Италии, в которых отметился девятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Лацио» готов расстаться с 27-летним полузащитником, если летом поступит предложение в размере 100 миллионов евро.