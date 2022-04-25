Бишкек, 25 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров утвердил Концепцию развития креативной экономики на 2022–2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 25 апреля.

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Киргизские власти надеются, что креативная экономика в будущем позволит снизить зависимость национальной экономики от горнодобывающей промышленности и денежных переводов мигрантов.

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Также они придерживаются мнения, что креативная экономика будет способствовать возрождению культурного наследия и самоидентификации киргизского государства в условиях глобализации.

«Посредством монетизации инновационных идей и разработок, способных масштабироваться в промышленных объемах, сектор креативных индустрий в стране станет акселератором предпринимательской деятельности с высокой добавочной стоимостью и высоким экономическим эффектом, рационализирует капиталовложения, расширит экспортные возможности и обеспечит прирост занятости», — уверяют чиновники.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году киргизские трудовые мигранты перевели в Киргизию через различные системы денежных переводов $2 млрд 756,2 млн (около 217 млрд 819 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что более 97,6% из этой суммы или $2 млрд 690,8 млн (свыше 212 млрд 650 млн рублей) перечислили на родину киргизстанцы, работающие в России.

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