Мёнхенгладбах, Германия, 25 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, менхенгладбахская «Боруссия» готова продать 24-летнего французского универсального нападающего Маркуса Тюрама в ближайшее летнее трансферное окно.

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Маркус Тюрам перешел в «Боруссию» 22 июля 2019 года из «Генгама» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркус Тюрам принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Гройтера», «Штутгарта» и «Вольфсбурга». В прошлом сезоне на счету нападающего 11 (8+3) очков по системе гол+пас в 29-ти матчах.