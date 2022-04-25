Барселона, Испания, , 17:56 — REGNUM 21-летний фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» и сборной США по футболу Сержиньо Дест пропустит остаток сезона.

Как сообщает издание Goal, у футболиста была диагностирована травма подколенного сухожилия правого бедра. Дест получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1).

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя результативными передачами в матчах с «Реалом», «Валенсией» и «Леванте».

За «сине-гранатовых» футболист выступает с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.