Белгород, 25 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности будет действовать на территории Белгородской области до 10 мая. Об этом в телеграм-канале 25 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«По 10 мая на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — уточнил Гладков.

Он добавил, что до 10 мая на территории региона будет действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

«Решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно», — уточнил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в Белгородской области ввели с 11 апреля.