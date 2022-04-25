Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Партия синтетического гормона щитовидной железы «Левотироксин натрия» («Эутирокс», 100 мкг № 100 таблетки) поступил в льготные аптеки всех районов Санкт-Петербурга, сообщили 25 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Синтетический гормон щитовидной железы «Левотироксин натрия» (Эутирокс, 100 мкг № 100 таблетки) t. me/komzdravspb

Очередная плановая поставка лекарственного препарата, отпускаемого по рецепту, была осуществлена во все 36 подразделений АО «Петербургские аптеки».

«На прошлой неделе была произведена поставка 6,2 тыс. упаковок лекарственного препарата для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — отметили в ведомстве указав, что актуальную информацию о наличии лекарственного препарата в конкретной аптеке можно получить в том числе на портале «Здоровье Петербуржца».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Петербурга начали жаловаться на проблему с покупкой препарата для нормализации работы щитовидной железы. В начале апреля губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать.

Читайте также: Беглов: дефицит L-тироксина в Петербурге преодолевается

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцам дадут возможность забронировать лекарства по телефону