Афины , 8 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Греция продолжит принимать посетителей из США до конца туристического сезона, заявил министр туризма Василис Кикилиас 7 сентября на брифинге.

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Министр объяснил, что США для Греции — очень важный рынок, который приносит доход экономике страны. По его словам, и обычные туристы, и профессионалы в туристической области США и, конечно же, греки за рубежом «демонстрировали и продолжают демонстрировать свою любовь к Греции и доверие к греческому туризму», — сказал Кикилиас.

Напомним, высокий уровень инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 был зафиксирован более, чем в 95% округов США.