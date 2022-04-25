Москва, 25 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Нескольких российских журналистов планировали убить члены неонацистской группировки, задержанные по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает 25 апреля ФСБ РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Так, неонацистами обсуждались варианты покушения на Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна. Этим список планировавшихся жертв не исчерпывается.

Кроме того, планировались нападения на военкоматы, поджоги автомобилей с символикой, связанной со спецоперацией ВС РФ на Украине.

Об этом рассказал один из задержанных, по словам которого такие планы обсуждались на квартире, где собиралась группировка. Это происходило с января по март.