Москва, 26 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. На фоне непростой социально-экономической обстановки пакет проектов постановлений об объявлении амнистии для нарушивших Правила дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Светофор

Предлагается объявить амнистию в отношении индивидуально не определенного круга лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП.

Так, согласно документам, прекращается исполнение постановлений о назначении административных наказаний в отношении лиц, совершивших обозначенные административные правонарушения.

Кроме того, не начинается производство, а начатое производство по делам об указанных административных правонарушениях, совершенных до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии, прекращается в отношении вышеопределенных лиц.

Предлагается отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, для лиц, совершивших указанные административные правонарушения и подвергнутых административному наказанию.

При этом особо оговаривается, что амнистия не распространяется на лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ.

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Амнистия позволит в условиях складывающейся в России неблагоприятной социально-экономической ситуации оказать со стороны государства поддержку жителям страны, совершившим административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств на оплату штрафов, отметил Нилов.

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