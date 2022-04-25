Вольфсбург, Германия, 25 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. 34-летний немецкий нападающий «Вольфсбурга» Марс Крузе с оценкой 9.6 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

Superbass Макс Крузе в 2014 году

В матче 31-го тура чемпионата Германии Макс Крузе отметился тремя забитыми мячами в ворота «Майнца-05». Также немецкий нападающий записал на свой счет одну успешную обводку. Точность передач Крузе составила 91%.

Макс Крузе выступает за «Вольфсбург» с 30 января 2022 года после перехода из берлинского «Униона» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.