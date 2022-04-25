Великий Новгород, , 18:11 — REGNUM В Новгородскую область из федерального бюджета направят 1,35 млрд рублей на ремонт региональных дорог. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-центра правительства области.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правительство Российской Федерации одобрило выделение 120 млрд рублей регионам страны на дорожные проекты. Часть из них поступит в Новгородскую область. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 млрд руб. Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Средства будут направлены на ремонт 70 км региональных дорог. Среди них: Великий Новгород – Луга Новгородского района, Новосельский – Василевщина Старорусского района», — пояснил глава Новгородской области Андрей Никитин.