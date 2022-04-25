Лондон, , 17:47 — REGNUM 24-летний голкипер «Фиорентины» из Флоренции и национальной сборной Польши по футболу Бартоломей Дронговский попал в сферу трансферных интересов лондонского «Вест Хэм». Об этом 25 апреля сообщило издание Calciomercato.

По информации источника, «Вест Хэм» видит в Бартоломее Дронговском замену Лукашу Фабьянскому, который летом 2022 года может покинуть лондонский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Бартоломей Дронговский принял участие в семи матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых пропустил восемь мячей. На счету польского голкипера три сухих матча.

Дронговский выступает за «Фиорентину» с 4 июля 2016 года после перехода из «Ягеллонии» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.