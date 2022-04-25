Приштина, Сербия, 25 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово готово приютить до 5000 беженцев с Украины. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 25 апреля в Приштине во время встречи с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Беженцы

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«Кроме присоединения в антироссийским санкциям ЕС и США, Косово проявило также и солидарность с украинским народом, выказав готовность принять до 5000 беженцев с Украины и 20 украинских журналистов», — процитировало издание «Косово онлайн» сообщение кабинета Курти по итогам встречи.

Участники встречи обсудили также состояние диалога Белграда и Приштины. Правительство сепаратистского Косово считает, что этот диалог должен быть принципиальным, сбалансированным, и что стороны должны сосредоточиться на «взаимном признании», отметил Курти.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово присоединилось к санкциям против Российской Федерации, введенным Западом. Россия не признает независимость Косово и не имеет дипломатических отношений с сепаратистским образованием.