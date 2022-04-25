Мюнхен, Германия, , 17:43 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Kicker, 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Серж Гнабри, скорее всего, не будет продлевать контракт с клубом.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, Гнабри не собирается продлевать контракт с мюнхенским клубом, так как руководство клуба не может удовлетворить финансовые требования футболиста.

В текущем сезоне Серж Гнабри принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА немецкий нападающий набрал 4 (3+1) очка системе гол+пас в восьми встречах.

Гнабри выступает за «Баварию» с 31 августа 2016 года после перехода из «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Германии, по оценкам профильного интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.