София, 25 апреля 2022, 17:41 — REGNUM Украинский грузовой самолет Ан-124 в условиях секретности совершил посадку в правительственной зоне аэропорта столицы Болгарии. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «Факты».
По данным международной авиационной системы Flightradar24, соответствующий полет не был объявлен заранее.
Согласно некоторой информации, самолет прибыл с польской военной авиабазы в Жешуве. Предполагается, что он перевозил партию американского вооружения из Польши на Украину.
Власти Болгарии отказались комментировать указанное сообщение.
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