София, 25 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Украинский грузовой самолет Ан-124 в условиях секретности совершил посадку в правительственной зоне аэропорта столицы Болгарии. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Турбина самолета

По данным международной авиационной системы Flightradar24, соответствующий полет не был объявлен заранее.

Согласно некоторой информации, самолет прибыл с польской военной авиабазы в Жешуве. Предполагается, что он перевозил партию американского вооружения из Польши на Украину.

Власти Болгарии отказались комментировать указанное сообщение.