Белгород, 25 апреля 2022, 17:41 — REGNUM Фестиваль «Река в цвету» пройдёт с 1 по 3 мая в Белгороде. Арт-объекты из растений разместят даже на речной глади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе мэрии.
Точками притяжения фестиваля станут набережная Везёлки от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Попова и парк Победы. Главные действующие «лица» — тюльпаны. Растения, высаженные на клумбы осенью 2021 года, прижились и готовы порадовать зрителей, цветочные композиции также разместят на реке.
В рамках фестиваля пройдут лекции по ландшафтному дизайну, пленэры, интерактивные программы для детей и концерт.