Белгород, 25 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Фестиваль «Река в цвету» пройдёт с 1 по 3 мая в Белгороде. Арт-объекты из растений разместят даже на речной глади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе мэрии.

Pxhere.com Тюльпаны

Точками притяжения фестиваля станут набережная Везёлки от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Попова и парк Победы. Главные действующие «лица» — тюльпаны. Растения, высаженные на клумбы осенью 2021 года, прижились и готовы порадовать зрителей, цветочные композиции также разместят на реке.

«Арт-объекты будут выстроены так, чтобы каждый был виден издалека и с любого ракурса. Яркими пятнами станут инсталляции в виде божьих коровок. На праздник цветов горожане смогут попасть через переливающуюся арку с голубями, цветочная аллея приведёт их к «Дереву жизни» — музыкальная, динамическая, она станет одним из центров фестиваля», — рассказала один из организаторов фестиваля ландшафтный архитектор Елена Семенкова.

В рамках фестиваля пройдут лекции по ландшафтному дизайну, пленэры, интерактивные программы для детей и концерт.